الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تم تقديمه لهذا الموعد.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر

الراتب - ريال 0 عملة
تبكير صرف الرواتب إلى الخميس
أ أ
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أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، ليكون يوم الخميس القادم 26 من أكتوبر بمشيئة الله.اضافة اعلان
يأتي ذلك لموافقة الموعد المحدد لصرف الراتب يوم الجمعة بتاريخ 27 أكتوبر.
ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.
وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

موعد صرف الرواتب لعام 2023م

وفيما يلي جدول موعد صرف الرواتب لعام 2023م
الشهر   اليوم    التاريخ الميلادي
يناير     الخميس  26/1/2023
فبراير   الاثنين      27/2/2023
مارس   الاثنين      27/3/2023 
أبريل    الخميس   27/4/2023
مايو    الأحد        28/5/2023
يونيو   الثلاثاء      27/6/2023
يوليو   الخميس  27/7/2023
أغسطس الأحد     27/8/2023
سبتمبر الأربعاء    27/9/2023
أكتوبر الخميس    26/10/2023
نوفمبر الاثنين     27/11/2023
ديسمبر  الأربعاء   27/12/2023

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