التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد في نظام التأمينات.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين بهذا الصدد: "الحد الأدنى لمعاش التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية هو 1983.75 ريال". اضافة اعلان



حياك الله الحد الأدنى لمعاش التقاعد في نظام التامينات الاجتماعية هو 1983.75ريال.

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) October 20, 2023

أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش



ويحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.وحددت التأمينات، أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش لعملاء نظام التأمينات، على النحو التالي:- أرملة أو أرامل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.- جد وجدة المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.- إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهن حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.