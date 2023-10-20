الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد

مداد - راتب - الاجور - ريال
الحد الأدنى لمعاش التقاعد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد في نظام التأمينات. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين بهذا الصدد: "الحد الأدنى لمعاش التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية هو 1983.75 ريال".اضافة اعلان

ويحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.

أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش


وحددت التأمينات، أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش لعملاء نظام التأمينات، على النحو التالي: 
- أرملة أو أرامل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.
- جد وجدة المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.
- إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
- أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.
- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهن حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.

اقرأ أيضا

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
5:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية

الضمان الاجتماعي المطور
2:17 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي وموعد صرفها بعد الزيادة

الدكتور عبد الرحمن السديس
2:03 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: الله يبتلي المؤمنين اختبارًا وتمحيصًا

حساب المواطن
1:53 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

هل التواجد خارج المملكة يؤثر على أهلية حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

وظائف بــ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

انتقل إلى مدينة جديدة.. ماذا يفعل لاستمرار دعم حساب المواطن؟

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن فرص عمل

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن فرص وتدريب

شركة بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن حاجتها لموظفين

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10:08 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

في أي يوم تصرف مستحقات العجز غير المهني دفعة واحدة؟

أهم 10 11:01 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف رواتب التأمينات ونتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9:02 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الخميس أم الأحد؟.. التأمينات تحدد موعد صرف الرواتب

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 8:00 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

توضيح مهم حول تأثير إيقاف الخدمات على التسجيل في التأمينات

اقرأ أيضا

ابشر
8:09 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

أبشر يوضح آلية حل مشكلة الرموز المقروءة آلياً لتحديث الجواز المؤقت

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
7:31 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل يلزم الرقم الضريبي لنشاط بيع منتجات رقمية؟ الزكاة توضح

مساند
6:45 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

مساند يوضح مدى إمكانية دفع قيمة استقدام العمالة بالتقسيط

حساب-المواطن-1
5:28 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل يلزم توثيق العقد في إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
5:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. رد المملكة على العدوان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وسبب ارتفاع أسعار العقارات

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
5:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية

F8303DXWYAAhk0m
5:14 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد يلتقي رؤساء وفود الدول المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

مداد - راتب - الاجور - ريال
4:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد

ولي العهد 11
4:10 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد وقادة دول الآسيان يؤدون صلاة الجمعة بمقر القمة (صور)

مجلس التعاون ورابطة الآسيان
2:59 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في الأراضي المحتلة