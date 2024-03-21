عاجل.. المالك يطالبني بتحويل الإيجار لحسابه الشخصي هل هذا يُعتبر إجراءً نظاميًا؟

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أتاحت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار، سداد الإيجار لأصحاب العقود السارية قبل تطبيق القرار بحصر سداد الدفعات الإيجارية عبر القنوات الرقمية المحددة، عن طريق التحويل إلى الحسابات الشخصية للمؤجرين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستأجرين يقول: "المالك يطالبني بتحويل الإيجار لحسابه الشخصي هل هذا يعتبر إجراءً نظاميًا؟".

وقالت "إيجار" عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال كان العقد ساريًا وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني".



حياك الله،

في حال كان العقد ساري وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني .

نسعد بخدمتك — إيجار (@ejar_sa) March 20, 2024

سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية



فائدة تسديد الإيجار عبر المنصات الرقمية



وابتداءً من 15 يناير الماضي، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار".وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.وأضافت أنها ستبدأ اعتبارًا من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث سيتم تسوية الدفعة بشكل آلي عند سدادها بأحد القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.وبينت أن القرار يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يُسهّل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.وأكّدت هيئة العقار أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.