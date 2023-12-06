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عاجل.. الخطوط السعودية تعلن تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة (6,000 ريال) لحملة الثانوية

الخطوط السعودية
أرشيفية
أ أ
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو (الدبلوم) بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

مسمى البرنامج:
- برنامج فنيي صيانة الطائرات.

نبذة عن البرنامج:
- برنامج تدريبي مُعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.

مدة البرنامج:
- مدة (24) شهرًا بإجمالي عدد (2010 ساعة تدريبية).

الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو دبلوم فني.
3- معدل تراكمي لا يقل عن 75٪ لحاملي الشهادة الثانوية.
4- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 5) أو (2 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.
5- اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOEFL 450) أو أعلى.
6- على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

المزايا:
- مكافأة شهرية (6,000) ريال.
- تأمين طبي للمتدرب.
- تذاكر مخفضة للمتدرب (حسب سياسة الشركة).
- التسجيل في (التأمينات الاجتماعية).

موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/22هـ الموافق 2023/12/06م.

طريقة التقديم:
- لبقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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