عاجل.. "الجوازات" توضح في هذه الحالة سيتم إلغاء جواز سفرك

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أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جواز السفر لا بد أن يتم استلامه خلال مدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يتم إلغاؤه.





استلام جواز السفر خلال 90 يومًا اضافة اعلان



وعليكم السلام، في حال تم إصدار جواز السفر ولم يتم استلامه خلال ٩٠ يومًا من تاريخ إتمام الإجراء يتم إلغاء الجواز ويتطلب سداد رسوم الإصدار مرة أخرى وحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك. سعدنا بك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) January 18, 2024

كم من الوقت يستغرق تجديد جواز السفر؟



طريقة تجديد جواز السفر







خطوات تجديد جواز السفر



وقالت الجوازات" على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "في حال تم إصدار جواز السفر ولم يتم استلامه خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء يتم إلغاء الجواز، ويتطلب سداد رسوم الإصدار مرة أخرى، وحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك".جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "إذا مرت 7 أيام ولم أستلم الجواز هل يترتب عليه شيء؟".ويستغرق تجديد جواز السفر 3 أيام من بداية بدء الخدمة، حيث يتم استخراج موافقة الإدارة العامة للجوازات، وبعدها يمكن للمستفيد أن يحصل على الجواز الجديد الخاص به، إما من خلال البريد أو استلامه من أحد فروع ومكاتب الجوازات.ويصدر الجواز لمن أتم 21 عامًا من خلال منصة أبشر بحسابه الشخصي.وأعلنت "الجوازات" في وقت سابق خطوات استلام الجواز عن طريق البريد السعودي (سُبل) بعد التجديد عبر منصة (أبشر).وذكرت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الخطوات تشمل، طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر، ثم التوجه إلى أقرب مكتب للبريد، مع أهمية إحضار الجواز القديم وتسليمه والتأكد من العنوان الوطني الخاص.1 - الدخول إلى رابط منصة أبشر.2 - اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة.3 - اختيار إصدار جواز سفر أو تجديده.4 - سجل اسم المستفيد من الخدمة.5 - ستظهر بيانات جواز السفر.6 - اختيار مدة صلاحية جواز السفر.7 - حدد مكان استلام الجواز من إحدى مقرات الجوازات أو البريد السعودي.8 - وافق على الشروط والأحكام.9 - أكد طلبك.- أحضر ما يثبت تجديد الجواز من منصة أبشر.- أكد عنوانك الوطني أو قم بتسجيل عنوان وطني جديد لك.- أحضر جوازك القديم وسلمه إلى الموظف المختص بالبريد.- سدد رسوم إيصال الجواز إلى البريد.