الجمعة، 07 رجب 1445 ، 19 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الجوازات" توضح في هذه الحالة سيتم إلغاء جواز سفرك

جواز السفر
جواز السفر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جواز السفر لا بد أن يتم استلامه خلال مدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يتم إلغاؤه.

استلام جواز السفر خلال 90 يومًااضافة اعلان

وقالت الجوازات" على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "في حال تم إصدار جواز السفر ولم يتم استلامه خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء يتم إلغاء الجواز، ويتطلب سداد رسوم الإصدار مرة أخرى، وحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك".
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "إذا مرت 7 أيام ولم أستلم الجواز هل يترتب عليه شيء؟".

كم من الوقت يستغرق تجديد جواز السفر؟

ويستغرق تجديد جواز السفر 3 أيام من بداية بدء الخدمة، حيث يتم استخراج موافقة الإدارة العامة للجوازات، وبعدها يمكن للمستفيد أن يحصل على الجواز الجديد الخاص به، إما من خلال البريد أو استلامه من أحد فروع ومكاتب الجوازات.
ويصدر الجواز لمن أتم 21 عامًا من خلال منصة أبشر بحسابه الشخصي.
وأعلنت "الجوازات" في وقت سابق خطوات استلام الجواز عن طريق البريد السعودي (سُبل) بعد التجديد عبر منصة (أبشر).
وذكرت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الخطوات تشمل، طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر، ثم التوجه إلى أقرب مكتب للبريد، مع أهمية إحضار الجواز القديم وتسليمه والتأكد من العنوان الوطني الخاص.

طريقة تجديد جواز السفر


1 - الدخول إلى رابط منصة أبشر.
2 - اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة.
3 - اختيار إصدار جواز سفر أو تجديده.
4 - سجل اسم المستفيد من الخدمة.
5 - ستظهر بيانات جواز السفر.
6 - اختيار مدة صلاحية جواز السفر.
7 - حدد مكان استلام الجواز من إحدى مقرات الجوازات أو البريد السعودي.
8 - وافق على الشروط والأحكام.
9 - أكد طلبك.

خطوات تجديد جواز السفر

- أحضر ما يثبت تجديد الجواز من منصة أبشر.
- أكد عنوانك الوطني أو قم بتسجيل عنوان وطني جديد لك.
- أحضر جوازك القديم وسلمه إلى الموظف المختص بالبريد.
- سدد رسوم إيصال الجواز إلى البريد.

اقرأ أيضا

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمتزوجين: غير ملتزمين بهذا الأمر أثناء التسجيل

شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف" تعلن عن وظائف شاغرة

عاجل.. قوى تحذر: في هذه الحالة سيتم احتساب الموظف "متغيب عن العمل"

مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الفترة المحددة "36 شهرا"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة المياه الوطنية 11:54 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

أضافت وظائف جديدة.. شركة المياه الوطنية تعلن عن حاجتها لمئات الموظفين

صندوق التنمية العقارية 2:00 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5:48 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير

اقرأ أيضا

هيئة المحتوى المحلي - غرفة مكة
6:06 م الخميس، 18 يناير 2024

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس

حساب مواطن
6:01 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. راتبه يتجاوز الحد المانع وعليه مديونيات.. هل يستحق دعم المواطن؟

الهيئة-السعودية-للملكية-الفكرية-2
5:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. سارع بالتقديم.. هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

موظف - وظائف - توظيف
4:05 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طريقة الحصول على وظيفة في الضمان الاجتماعي.. الشروط والخطوات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
2:18 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. تحديث بيانات الاسم في حساب المواطن

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
1:55 م الجمعة، 19 يناير 2024

دعاء خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي للفلسطينيين (فيديو)

حديقة
12:51 م الجمعة، 19 يناير 2024

متعة وتخييم رفقة عائلتك.. نزهتك اليوم في منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة

جواز السفر
12:26 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. "الجوازات" توضح في هذه الحالة سيتم إلغاء جواز سفرك

المرور السعودي -0- رخصة
11:44 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. "المرور" يوضح تكلفة رسوم تجديد رخصة القيادة خصوصي لعدة سنوات

اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء
10:57 ص الجمعة، 19 يناير 2024

كوريا الشمالية تعلن اختبار "نظام أسلحة نووية تحت الماء"