عاجل.. شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط وسن الاشتراك
الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية.
ويتيح نظام التأمينات الاجتماعية الاشتراك لكل العاملين، ويشترط لأصحاب العمل تسجيل العمال لديهم في التأمينات.
حياك الله— العناية بالعملاء (@GosiCare) December 11, 2023
السن الأدنى للاشتراك الالزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة طبقا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله.
نسعد بخدمتكم.
سن وشروط الاشتراك في التأميناتوقالت المؤسسة عبر حسابها في منصة "إكس":
السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 عامًا طبقًا
لنظام العمل".
وأضافت أنه من الشروط اللازمة للاشتراك في نظام التأمينات، أن "يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: "من أي عمر يمكن التسجيل في التأمينات الاجتماعية؟
المشتركون في نظام التأمينات بصفة إلزاميةوالمشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية
هم:
1 - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر، أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.
2 - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
3 - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
4 - يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
5 - يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةوتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لحماية
الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.
وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.
وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن. والتي تطبق بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.
وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.
نسبة الاشتراك في التأميناتوقالت التأمينات الاجتماعية في وقت سابق، إن صاحب
العمل يتحمل نسبة 12% من أجر العامل المسجل «الأساسي + بدل المسكن»، مشيرة إلى
أنَّ نسبة الاشتراك التي يتحمّلها صاحب العمل تكون عبارة عن 9% معاشات و2% عن نظام
الأخطار المهنية، و1% عن نظام التعطل عن العمل.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنَّ نسبة الاشتراك لفرع المعاشات الذي يطبق على المواطنين يبلغ 18%، بينما تبلغ نسبة الاشتراك لفرع الأخطار المهنية الذي يطبق على المواطنين وغيرهم 2%، فيما تبلغ نسبة اشتراك ساند (ضد التعطل عن العمل) 2%.
تسجيل عامل في التأميناتوجاءت خطوات تسجيل عامل في التأمينات الاجتماعية، كما
يلي:
1 - الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال (من هنا).
2 - اختيار المنشأة.
3 - اختيار خدمة المشتركين.
4 - اختيار تسجيل مشترك.
5 - اختيار فشة المشترك: (سعودي، وافد الخاص، قبائل نازحة، خليجي).
6 - إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، والضغط على التحقق.
7 - إكمال بيانات المشترك الشخصية.
8 - إكمال بيانات مدة الاشتراك مثل الأجر وتاريخ الالتحاق.
9 - إدخال بيانات العقد الموحد للمشترك السعودي.
10 - تقديم الطلب.
11 - ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح إضافة مشترك.