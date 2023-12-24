عاجل.. شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية.

ويتيح نظام التأمينات الاجتماعية الاشتراك لكل العاملين، ويشترط لأصحاب العمل تسجيل العمال لديهم في التأمينات. اضافة اعلان



حياك الله

السن الأدنى للاشتراك الالزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة طبقا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله.

نسعد بخدمتكم. — العناية بالعملاء (@GosiCare) December 11, 2023

سن وشروط الاشتراك في التأمينات



وقالت المؤسسة عبر حسابها في منصة "إكس": السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 عامًا طبقًا لنظام العمل".وأضافت أنه من الشروط اللازمة للاشتراك في نظام التأمينات، أن "يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله".

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: "من أي عمر يمكن التسجيل في التأمينات الاجتماعية؟





المشتركون في نظام التأمينات بصفة إلزامية



المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



نسبة الاشتراك في التأمينات



تسجيل عامل في التأمينات

