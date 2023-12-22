عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير. اضافة اعلان

وقالت المؤسسة عبر صفحة الحساب الرسمي للعناية بالعملاء على منصة "تويتر": "لا يلزم إرفاق مستندات، يمكنك الاطلاع على تفاصيل الخدمة ومتطلباتها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "إيش المستندات المطلوبة للإعفاء من الغرامات حق التأخير؟".



خطوات الإعفاء من غرامات التأخير



شروط الإعفاء من غرامات التأخير



التأمينات وغرامة التأخير



العديد من المزايا



خطوات التسجيل

