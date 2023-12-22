الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة عبر صفحة الحساب الرسمي للعناية بالعملاء على منصة "تويتر": "لا يلزم إرفاق مستندات، يمكنك الاطلاع على تفاصيل الخدمة ومتطلباتها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "إيش المستندات المطلوبة للإعفاء من الغرامات حق التأخير؟".


خطوات الإعفاء من غرامات التأخير

1 - الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال.
2 - اختيار المنشأة المطلوبة ثم اختيار "الخدمات المالية" من القائمة الرئيسية.
3 - اختيار "إعفاء من غرامات التأخير" من قائمة "الخدمات المالية".
4 - ستظهر بيانات المنشأة وتفاصيل الحساب والإعفاء. ويمكن إرفاق مستند أو كتابة تعليق.
5 - الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة على الإقرار.
6 - اختيار "تقديم".
وأضافت التأمينات، أنه بعد تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير ستصل المستفيد رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكنه متابعة الطلب (من هنا) .

شروط الإعفاء من غرامات التأخير

وحددت التأمينات الاجتماعية شروط الإعفاء من غرامات التأخير، وهي كالآتي:
1 - لم يسبق لصاحب العمل الحصول على إعفاء.
2 - عدم وجود إجراءات معلقة.
3 - تسجيل كافة العاملين بالمنشأة.


التأمينات وغرامة التأخير

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات، قد أكدت أنه يتم فرض غرامة تأخير على صاحب العمل قدرها (2%) من أجر الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم.. تم طلب تقسيط نصف مبلغ المديونية وتبقى النصف الآخر هل يخضع لفرض غرامة ماليه لتأخير السداد؟".
وأجابت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله، تفرض على صاحب العمل غرامة تأخير قدرها (2%) من أجر الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه".
وفي وقت سابق، أعلنت التأمينات، أن خدمة تقدير تتيح لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من متقاعدين (مدنيين وعسكريين)، ومستفيدين (الزوجة والأبناء الذين لم يبلغوا 20 عاماً)، الحصول على خدمات مميزة في مسارات متنوعة.

العديد من المزايا

وتشمل هذه المسارات: "حلول التمويل، والمزايا والعروض، والاستفادة من خبرات المتقاعدين، والتطوع تحقيقا للمسؤولية الاجتماعية، وحضور الأنشطة والفعاليات، وذلك بالتعاون مع شركاء برنامج (تقدير) من القطاع الخاص.
ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات والعروض المقدمة من خلال قنوات عدة تشمل: الربط الإلكتروني المباشر مع مقدم العرض أو الخدمة، واستخدام الرمز الترويجي للعرض، والبطاقة التعريفية الإلكترونية في الهواتف الذكية، والبطاقة التعريفية للمتقاعدين.

خطوات التسجيل

- ادخل على الموقع الإلكتروني لبرنامج (تقدير).
- اضغط على أيقونة (الدخول)، وسجل الدخول مستخدما بيانات دخولك الخاصة بالمؤسسة.
- اضغط على زر (عرض الكل) لتظهر لك قائمة بجميع العروض المقدمة.
- اضغط على العرض الذي ترغب بالاستفادة منه للاطلاع على تفاصيله وطريقة الاستفادة منه.
- يمكنك الضغط على الملف الشخصي لتحديث البيانات والتسجيل في مسار (خبرة).

اقرأ أيضا

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين ممن عليهم استحقاقات للقرض العقاري

برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

حساب المواطن يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية

جامعة الإمام تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

توجيه مهم من حساب المواطن للمطلقة في حال استلام الزوج للدعم الشهري

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 4:58 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5:41 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. "التأمينات" توضح ضرورة القيام بهذه الخطوة لإتمام عملية التسجيل

ساند 5:47 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات تكشف عن أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5:30 م السبت، 16 ديسمبر 2023

توضيح من التأمينات بشأن غرامة تأخير سداد المستحقات التأمينية

اقرأ أيضا

وظائف السعوديين
8:39 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 5 مدن

صندوق التنمية العقارية
7:02 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة يتم إعفاء المتوفي من الرهن

عقارات الدولة
5:02 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات بالشروط الجديدة 1445

GB3cQUUXQAA4a5u
3:05 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. إسناد التابعة لـ"الصناعة" تُعلن عن برنامج تمهير لهؤلاء الخريجين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
6:13 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات ومميزات منصة تأشيرة السعودية

الاحوال المدنية
6:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص وظائف الأحوال المدنية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير

المرور1
4:02 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من "المرور" لتجنب غرامة 2000 ريال

براغ التشيك
3:18 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

بيان عاجل من سفارة المملكة في براغ حول واقعة إطلاق النار

سوق السيارات المستعملة
1:01 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. بالتفصيل.. طريقة حساب جمارك السيارات المستعملة وشروط استيراد سيارة 1445