عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات
التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير.
وقالت المؤسسة عبر صفحة الحساب الرسمي للعناية بالعملاء على منصة "تويتر": "لا يلزم إرفاق مستندات، يمكنك الاطلاع على تفاصيل الخدمة ومتطلباتها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "إيش المستندات المطلوبة للإعفاء من الغرامات حق التأخير؟".
حياك الله , لا يلزم ارفاق مستندات , يمكنك الاطلاع على تفاصيل الخدمة ومتطلباتها من خلال الرابط التالي :https://t.co/fmqO8yyPBI— العناية بالعملاء (@GosiCare) December 19, 2023
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/iPWyIzvD8g
خطوات الإعفاء من غرامات التأخير1 - الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال.
2 - اختيار المنشأة المطلوبة ثم اختيار "الخدمات المالية" من القائمة الرئيسية.
3 - اختيار "إعفاء من غرامات التأخير" من قائمة "الخدمات المالية".
4 - ستظهر بيانات المنشأة وتفاصيل الحساب والإعفاء. ويمكن إرفاق مستند أو كتابة تعليق.
5 - الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة على الإقرار.
6 - اختيار "تقديم".
وأضافت التأمينات، أنه بعد تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير ستصل المستفيد رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكنه متابعة الطلب (من هنا) .
شروط الإعفاء من غرامات التأخيروحددت التأمينات الاجتماعية شروط الإعفاء من غرامات
التأخير، وهي كالآتي:
1 - لم يسبق لصاحب العمل الحصول على إعفاء.
2 - عدم وجود إجراءات معلقة.
3 - تسجيل كافة العاملين بالمنشأة.
التأمينات وغرامة التأخيروكانت المؤسسة العامة للتأمينات، قد أكدت أنه يتم فرض
غرامة تأخير على صاحب العمل قدرها (2%) من أجر الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير
أو جزء منه.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم.. تم طلب تقسيط نصف مبلغ المديونية وتبقى النصف الآخر هل يخضع لفرض غرامة ماليه لتأخير السداد؟".
وأجابت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله، تفرض على صاحب العمل غرامة تأخير قدرها (2%) من أجر الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه".
وفي وقت سابق، أعلنت التأمينات، أن خدمة تقدير تتيح لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من متقاعدين (مدنيين وعسكريين)، ومستفيدين (الزوجة والأبناء الذين لم يبلغوا 20 عاماً)، الحصول على خدمات مميزة في مسارات متنوعة.
العديد من المزاياوتشمل هذه المسارات: "حلول التمويل، والمزايا
والعروض، والاستفادة من خبرات المتقاعدين، والتطوع تحقيقا للمسؤولية الاجتماعية،
وحضور الأنشطة والفعاليات، وذلك بالتعاون مع شركاء برنامج (تقدير) من القطاع الخاص.
ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات والعروض المقدمة من خلال قنوات عدة تشمل: الربط الإلكتروني المباشر مع مقدم العرض أو الخدمة، واستخدام الرمز الترويجي للعرض، والبطاقة التعريفية الإلكترونية في الهواتف الذكية، والبطاقة التعريفية للمتقاعدين.
خطوات التسجيل- ادخل على الموقع
الإلكتروني لبرنامج (تقدير).
- اضغط على أيقونة (الدخول)، وسجل الدخول مستخدما بيانات دخولك الخاصة بالمؤسسة.
- اضغط على زر (عرض الكل) لتظهر لك قائمة بجميع العروض المقدمة.
- اضغط على العرض الذي ترغب بالاستفادة منه للاطلاع على تفاصيله وطريقة الاستفادة منه.
- يمكنك الضغط على الملف الشخصي لتحديث البيانات والتسجيل في مسار (خبرة).