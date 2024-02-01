كل التفاصيل.. أهم الأسئلة حول منتج إدخار الأفراد الجديد "صح"

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قامت وزارة المالية، ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الدين، وبالتعاون مع القطاع الخاص، بإطلاق منتج صح (صكوك حكومية)، كأحد المنتجات الادخارية المدعومة من الحكومة والموجهة للأفراد. اضافة اعلان





مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي



أبرز الأسئلة الشائعة عن منتج "صح":



لماذا أختار صح؟



ما الهدف من صح؟



كيف أشترك في صح؟



من هي الجهة المسؤولة عن إصدار «صح» - المصدر؟



ما هي مميزات «صح»؟





هل «صح» متوافق مع الشريعة الإسلامية؟





ما هي المؤسسات المالية التي توفر خدمة الاشتراك بـ «صح»؟





هل يوجد رسوم للاشتراك بـ «صح»؟





ما هي قيمة الصك؟





هل تعتبر قيمة الصك ثابتة أم متغيرة؟





هل العائد ثابت أم متغير؟





ما هو الحد الأدنى للاشتراك في «صح»؟





ما هو الحد الأعلى للاشتراك بـ «صح»؟





متى يتم توزيع أرباح «صح»؟



ما معنى (تاريخ الاستحقاق)؟





كيف يتم سداد قيمة الصك والعوائد بعد انقضاء الأجل؟





ما هي نسبة المخاطر عند الاشتراك بـ «صح»؟





من هو المشترك المؤهل المستهدف؟



وتعد الصكوك الجديدة أحد المبادرات المندرجة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، وتتبع للركيزة الثالثة التي تعنى بتعزيز وتمكين التخطيط المالي والادخار."صح" هو صكوك حكومية ادخارية للأفراد متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة، وفقا لـ "اليوم".لأنه منتج حكومي بدون رسوم اشتراك، ويتيح لك فرصة البدء بـ 1,000 ريال فقط وحتى 200,000 ريال بعوائد سنوية مجزية.يهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار وتمكين جميع أفراد المجتمع، مهما كان مستوى دخلهم، من الادخار. وتحقيق عوائد سنوية مجزية بكل يسر وسهولة.تستطيع الاشتراك في صح من جهازك وبثواني، من خلال حسابك البنكي بإحدى المؤسسات المالية المعتمدة.تصدره حكومة المملكة من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدينـ متوافق مع الشريعة الإسلاميةـ عوائد سنويةـ سهولة الاشتراكـ بدون رسوم على المشتركينـ لا يوجد قيود على الاستردادنعم متوافق مع الشريعة الإسلاميةشركة الأهلي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة الانماء للاستثمارلا توجد أي رسوم على المشتركينالقيمة الاسمية للصك هي (1000) ريال سعوديثابتةالعائد ثابت لكل إصدار1000 ريال سعودي، وهو ما يعادل قيمة صك واحد200,000 ريال سعودي لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامجالربح السنوي للصكوك سيدفع عند تاريخ الاستحقاقتاريخ انتهاء مدة الصك، وسيكون تاريخ الاستحقاق سنة ميلاديةسيتم تحويل مبالغ الاشتراك مع الأرباح (إن وجدت) لمالك الصك بعد تاريخ الاستحقاق مباشرةمنخفضة المخاطرالمواطنون من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة