الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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كل التفاصيل.. أهم الأسئلة حول منتج إدخار الأفراد الجديد "صح"

صكوك صح
وزارة المالية
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قامت وزارة المالية، ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الدين، وبالتعاون مع القطاع الخاص، بإطلاق منتج صح (صكوك حكومية)، كأحد المنتجات الادخارية المدعومة من الحكومة والموجهة للأفراد.اضافة اعلان

مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي

وتعد الصكوك الجديدة أحد المبادرات المندرجة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، وتتبع للركيزة الثالثة التي تعنى بتعزيز وتمكين التخطيط المالي والادخار.

أبرز الأسئلة الشائعة عن منتج "صح":


"صح" هو صكوك حكومية ادخارية للأفراد متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة، وفقا لـ "اليوم".

لماذا أختار صح؟

لأنه منتج حكومي بدون رسوم اشتراك، ويتيح لك فرصة البدء بـ 1,000 ريال فقط وحتى 200,000 ريال بعوائد سنوية مجزية.

ما الهدف من صح؟

يهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار وتمكين جميع أفراد المجتمع، مهما كان مستوى دخلهم، من الادخار. وتحقيق عوائد سنوية مجزية بكل يسر وسهولة.

كيف أشترك في صح؟

تستطيع الاشتراك في صح من جهازك وبثواني، من خلال حسابك البنكي بإحدى المؤسسات المالية المعتمدة.

من هي الجهة المسؤولة عن إصدار «صح» - المصدر؟

تصدره حكومة المملكة من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين

ما هي مميزات «صح»؟

ـ متوافق مع الشريعة الإسلامية
ـ عوائد سنوية
ـ سهولة الاشتراك
ـ بدون رسوم على المشتركين
ـ لا يوجد قيود على الاسترداد


هل «صح» متوافق مع الشريعة الإسلامية؟

نعم متوافق مع الشريعة الإسلامية


ما هي المؤسسات المالية التي توفر خدمة الاشتراك بـ «صح»؟

شركة الأهلي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة الانماء للاستثمار


هل يوجد رسوم للاشتراك بـ «صح»؟

لا توجد أي رسوم على المشتركين


ما هي قيمة الصك؟

القيمة الاسمية للصك هي (1000) ريال سعودي


هل تعتبر قيمة الصك ثابتة أم متغيرة؟

ثابتة


هل العائد ثابت أم متغير؟

العائد ثابت لكل إصدار


ما هو الحد الأدنى للاشتراك في «صح»؟

1000 ريال سعودي، وهو ما يعادل قيمة صك واحد


ما هو الحد الأعلى للاشتراك بـ «صح»؟

200,000 ريال سعودي لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامج


متى يتم توزيع أرباح «صح»؟

الربح السنوي للصكوك سيدفع عند تاريخ الاستحقاق

ما معنى (تاريخ الاستحقاق)؟

تاريخ انتهاء مدة الصك، وسيكون تاريخ الاستحقاق سنة ميلادية


كيف يتم سداد قيمة الصك والعوائد بعد انقضاء الأجل؟

سيتم تحويل مبالغ الاشتراك مع الأرباح (إن وجدت) لمالك الصك بعد تاريخ الاستحقاق مباشرة


ما هي نسبة المخاطر عند الاشتراك بـ «صح»؟

منخفضة المخاطر


من هو المشترك المؤهل المستهدف؟

المواطنون من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة

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