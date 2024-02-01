كل التفاصيل.. أهم الأسئلة حول منتج إدخار الأفراد الجديد "صح"

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قامت وزارة المالية، ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الدين، وبالتعاون مع
القطاع الخاص، بإطلاق منتج صح (صكوك حكومية)، كأحد المنتجات الادخارية المدعومة من
الحكومة والموجهة للأفراد.
مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وتعد الصكوك الجديدة أحد المبادرات المندرجة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع
المالي، وتتبع للركيزة الثالثة التي تعنى بتعزيز وتمكين التخطيط المالي والادخار.
أبرز الأسئلة الشائعة عن منتج "صح":
"صح" هو صكوك حكومية ادخارية للأفراد متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة، وفقا لـ "اليوم".
لماذا أختار صح؟لأنه منتج حكومي بدون رسوم اشتراك، ويتيح لك فرصة البدء بـ 1,000 ريال فقط
وحتى 200,000 ريال بعوائد سنوية مجزية.
ما الهدف من صح؟يهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار وتمكين جميع أفراد المجتمع، مهما كان مستوى
دخلهم، من الادخار. وتحقيق عوائد سنوية مجزية بكل يسر وسهولة.
كيف أشترك في صح؟تستطيع الاشتراك في صح من جهازك وبثواني، من خلال حسابك البنكي بإحدى
المؤسسات المالية المعتمدة.
من هي الجهة المسؤولة عن إصدار «صح» - المصدر؟تصدره حكومة المملكة من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين
ما هي مميزات «صح»؟ـ متوافق مع الشريعة الإسلامية
ـ عوائد سنوية
ـ سهولة الاشتراك
ـ بدون رسوم على المشتركين
ـ لا يوجد قيود على الاسترداد