عاجل.. هل يؤثر معاش الضمان على استحقاق "ساند" للمتعطل عن العمل؟

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن ما إذا كان التسجيل في الضمان الاجتماعي يؤثر على استحقاق دعم "ساند" للمتعطل عن العمل.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على صرف منفعة التعطل عن العمل (ساند). أما فيما يخص استحقاق الضمان الاجتماعي فهو خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية".

حياك الله ,التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على صرف منفعة التعطل عن العمل (ساند). اما فيما يخص استحقاق الضمان الاجتماعي فهو خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية.



نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) February 29, 2024

نظام ساند



الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق ساند



التسجيل في نظام ساند

