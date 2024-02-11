عاجل.. "التأمينات" توضح هل يؤثر امتلاك سجل تجاري على المعاش التقاعدي؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن امتلاك سجل تجاري أو ترخيص أو وثيقة عمل حر لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي.

جاء ذلك على صفحة المؤسسة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أنا أستلم راتبًا تقاعديًا من راتب والدي رحمة الله عليه، وأريد أن أفتح مؤسسة، هل تؤثر على الراتب؟





طريقة حساب المعاش التقاعدي



شروط استحقاق المعاش التقاعدي



معاش الفترة قبل (1/1/1422هـ).



معاش الفترة بعد (1/1/1422هـ).





إضافة مدة اعتبارية مكملة



وأتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاطلاع على طريقة حساب المعاش والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات، على النحو التالي:يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة1ـ يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:2ـ التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.3ـ بلوغ سن الستين أو تجاوزها.4ـ يحسب معاش التقاعد على النحو الآتي:متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷ 600.وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للإثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر.متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك اللاحقة ÷ 480.وناتج الفقرتين (أ، ب) هو المعاش الإجمالي للمشترك، وإذا قل المجموع عن (1,983.75) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر.ملاحظة :يحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.