عاجل.. "التأمينات" توضح هل يؤثر امتلاك سجل تجاري على المعاش التقاعدي؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن امتلاك سجل تجاري أو
ترخيص أو وثيقة عمل حر لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي.
جاء ذلك على صفحة المؤسسة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أنا أستلم راتبًا تقاعديًا من راتب والدي رحمة الله عليه، وأريد أن أفتح مؤسسة، هل تؤثر على الراتب؟
طريقة حساب المعاش التقاعديوأتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاطلاع على طريقة حساب المعاش
والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات، على النحو التالي:
يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة
شروط استحقاق المعاش التقاعدي1ـ يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:
2ـ التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
3ـ بلوغ سن الستين أو تجاوزها.
4ـ يحسب معاش التقاعد على النحو الآتي:
معاش الفترة قبل (1/1/1422هـ).متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر
الاشتراك السابقة ÷ 600.
وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للإثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر.
معاش الفترة بعد (1/1/1422هـ).متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر
الاشتراك اللاحقة ÷ 480.
وناتج الفقرتين (أ، ب) هو المعاش الإجمالي للمشترك، وإذا قل المجموع عن (1,983.75) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر.