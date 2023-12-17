عاجل.. أنا طالبة وعمري 25 عامًا.. هل يشملني الضمان الاجتماعي؟

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وسن التقديم على الضمان الاجتماعي للطلاب، ومتى يصرف معاش الضمان الاجتماعي بمفرده؟ ومتى يُعد تابعًا في صرفه لأسرته؟ اضافة اعلان

وقالت الوزارة في صفحة الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين: " يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.

"وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة فيُعد تابعاً لأسرته، وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي".

جاء ذلك إجابة عن سؤال لإحدى الطالبات تقول فيه: " أنا طالبة وعمري 25 سنة، وأنا عايشة لوحدي عشان الجامعة شوي بعيد؛ هل يشملني الضمان الاجتماعي؟".



وعليكم السلام

أهلاً بك

يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل إبتداءً من عمر(18)سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلاليةوفي حال كان

المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي

شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) December 9, 2023

معاش الضمان الاجتماعي



شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي



الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج:



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معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.-الأسر التي ليس لديها من يعولها.-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.-المسنون وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.–أسر المدمن والمسجون والغائب.-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.-لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.