عاجل.. التسجيل في العمل الحر هل يؤدي إلى انقطاع حساب المواطن؟

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اشترط حساب المواطن، على المسجلين في برنامج الدعم، الإفصاح عن الدخل الإضافي ضمن بياناتهم الشخصية.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان التسجيل في العمل الحر يؤدي إلى انقطاع الدعم؟

"في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم". اضافة اعلان

وأضاف: "ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية (من هنا)⁩⁩".



وعليكم السلام ، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم،ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ⁦⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩⁩، نسعد بخدمتك February 3, 2024

الحد المانع لاستحقاق الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

