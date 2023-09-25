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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم حول تأثير إيقاف الخدمات على التسجيل في التأمينات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن إيقاف الخدمات لا يؤثر على تسجيل المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية"، على ما أفادت عبر حسابها في منصة "إكس".اضافة اعلان


ضوابط إيقاف الخدمات

وبدأ مؤخرًا تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء، الذي حدد بأن يكون بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة. 
وسيكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
وفقًا للضوابط، لا توقف الخدمات إلَّا بعد أن تبلّغ اللجنة المعني قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر؛ كالرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر، والحسابات الحكومية، والعنوان الوطني. 

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