عاجل.. هل يتم التبكير بموعد إيداع الدعم السكني لهذا الشهر؟

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يتساءل مستفيدو الدعم السكني عن موعد إيداع دعم شهر مايو الجاري في حساباتهم البنكية، وبخاصة أن الموعد الشهري المحدد يتزامن مع يوم الجمعة – العطلة الأسبوعية.

وفيما يتساءل أحد المتابعين عن إمكانية التبكير في صرف الدعم خلال هذا الشهر، قال برنامج "سكني" في حسابه عبر منصة "إكس": "تاريخ إيداع الدعم ثابت على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ما عدا القسط الأول يتم إيداعه بعد سداده أيًا كان التاريخ".

وتابع: "كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية".

وفي إفادات سابقة، أوضح البرنامج، أن الإيداع يتم في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.



مرحباً،

عزيزي المستفيد،

تاريخ إيداع الدعم ثابت على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين،ما عدا القسط الأول يتم إيداعه بعد سداده أياً كان التاريخ ، كما نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 13, 2024

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