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صحيفة تواصل الالكترونية

في أي يوم تصرف مستحقات العجز غير المهني دفعة واحدة؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف مستحقات العجز الغير مهني.
وقالت عبر خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "في حال تقدمت بطلب صرف مستحقات في التأمينات، فإن اجراءات الصرف تمر بعدة مراحل وسيصلك رساله نصية عند الانتهاء من المعالجة".اضافة اعلان
وأشارت إلى أن "موعد الصرف بعد اعتماد الطلب يكون في بداية الشهر الميلادي".


   

شروط استحقاق الصرف:

وفيما يلي شروط استحقاق الصرف:
-أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك 60 عامًا.
-أن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام، وتتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو 18 شهرًا متقطعة.
-إذا حدث العجز والمشترك غير خاضع للنظام فإنه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن 60 متى بلغت مدة اشتراكه الفعلية 120 شهرًا فأكثر أو 60 شهرًا بإضافة مدة اعتبارية.
-على أن يتم إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

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