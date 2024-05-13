الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح 8 وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

1 - رئيس التدقيق الداخلي
2 - أخصائي تبادل المعلومات
3 - مهندس رئيس لإدارة الوصول
4 - مدير قسم عمليات إدارة التكامل
5 - أخصائي أول ضمان الإيرادات
6 - أخصائي الاختبار وقبول المستخدم
7 - أخصائي قيادة الاستخبارات الإستراتيجية.
8 - خبير رئيس في الاستجابة للحوادث وإدارة التهديدات.


التخصصات المطلوبة

- المالية
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.


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