رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح 8 وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:



1 - رئيس التدقيق الداخلي

2 - أخصائي تبادل المعلومات

3 - مهندس رئيس لإدارة الوصول

4 - مدير قسم عمليات إدارة التكامل

5 - أخصائي أول ضمان الإيرادات

6 - أخصائي الاختبار وقبول المستخدم

7 - أخصائي قيادة الاستخبارات الإستراتيجية.

8 - خبير رئيس في الاستجابة للحوادث وإدارة التهديدات.





التخصصات المطلوبة



طريقة التقديم



نبذة عن الهيئة



- المالية- المحاسبة- إدارة الأعمال- إدارة المخاطر- علوم الحاسب- تقنية المعلومات- الأمن السيبراني- أو ما يعادلهم.التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط ( اضغط هنا ).وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.



