رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح 8 وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في
مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
1 - رئيس التدقيق الداخلي
2 - أخصائي تبادل المعلومات
3 - مهندس رئيس لإدارة الوصول
4 - مدير قسم عمليات إدارة التكامل
5 - أخصائي أول ضمان الإيرادات
6 - أخصائي الاختبار وقبول المستخدم
7 - أخصائي قيادة الاستخبارات الإستراتيجية.
8 - خبير رئيس في الاستجابة للحوادث وإدارة التهديدات.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- أو ما يعادلهم.
طريقة
التقديمالتقديم
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نبذة
عن الهيئةوهيئة
الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي
الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل
مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.