الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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لدي 3 محلات تجارية مؤجرة.. هل يمنع ذلك صرف حساب المواطن؟

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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كشف حساب المواطن، عما إذا كان امتلاك المحلات التجارية وتأجيرها يؤثر على استحقاق الدعم من عدمه. 
ويتساءل أحد المستفيدين حول ما إذا كان يتعين عليه إدخال كل إيجار لوحده أم يدخل مجموع الإيجارات كاملة دفعة واحدة؟اضافة اعلان
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، بأنه "يتم الإفصاح عن مجموع العوائد المالية من الأصول العقارية، واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)". 


الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن

وكان حساب المواطن قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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