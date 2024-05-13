لدي 3 محلات تجارية مؤجرة.. هل يمنع ذلك صرف حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن، عما إذا كان امتلاك المحلات التجارية وتأجيرها يؤثر على استحقاق الدعم من عدمه.

ويتساءل أحد المستفيدين حول ما إذا كان يتعين عليه إدخال كل إيجار لوحده أم يدخل مجموع الإيجارات كاملة دفعة واحدة؟

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، بأنه "يتم الإفصاح عن مجموع العوائد المالية من الأصول العقارية، واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)".



يتم الافصاح عن مجموع العوائد المالية من الاصول العقارية واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 12, 2024

الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



وكان حساب المواطن قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.