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صندوق تنمية الموارد البشرية يعلن عن طرح دورات مجانية في برامج مايكروسوفت أوفيس

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صندوق تنمية الموارد البشرية
أ أ
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أعلنت صندوق تنمية الموارد البشرية، عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة (دروب الالكترونية) في برامج (مايكروسوفت أوفيس) مع شهادة معتمدة على النحو التالي:اضافة اعلان

الدورات المتاحة:


- برامج جداول البيانات Excel
- برنامج Outlook
- برنامج العروض التقديمية PowerPoint
- برنامج معالجة النصوص Word

الفئات المستهدفة:


- الباحثون عن عمل
- الخريجين والخريجات
- الموظفين
- أصحاب العمل

المميزات:


- أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التقديم:


التسجيل متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا

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