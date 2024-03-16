صندوق تنمية الموارد البشرية يعلن عن طرح دورات مجانية في برامج مايكروسوفت أوفيس

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أعلنت صندوق تنمية الموارد البشرية، عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة (دروب الالكترونية) في برامج (مايكروسوفت أوفيس) مع شهادة معتمدة على النحو التالي:





الدورات المتاحة:



الفئات المستهدفة:



المميزات:



طريقة التقديم:

