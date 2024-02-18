الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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4 خطوات للحصول على رحلة ميسرة في قطار الحرمين السريع

قطار خادم الحرمين1
قطار الحرمين
أ أ
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وجهت وزارة الحج والعمرة عدة تنبيهات لضيوف الرحمن والزائرين لأجل الحصول على رحلة ميسرة عبر قطار الحرمين.
وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس": "كي تحظى برحلة ميسّرة، وتجربة لا تُنسى على قطار الحرمين، تقيّد بالتعليمات والتزم بالإرشادات".اضافة اعلان

قطار الحرمين السريع:

وأوضحت أنه لأجل رحلة ميسرة عبر قطار الحرمين السريع يجب الالتزام بالآتي:
1-الحضور قبل وقت الرحلة بزمن كاف.
2- إبراز التذكرة قبل الصعود.
3- اتباع توجيهات المسؤولين.
4- الجلوس في المقعد المحدد للتذكرة.
وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين، مع سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حول طريقة تغيير توقيت تذكرة القطار.
طريقة تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين

ورد الحساب بأنه يمكن التعديل قبل الرحلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1-  الدخول إلى الموقع الرسمي.
2- اختيار (إدارة الحجز)
3- يمكن أيضًا عن طريق تطبيق قطار الحرمين السريع للأجهزة الذكية.
4- اختيار (البحث عن التذكرة)
5- إدخال رقم الحجز ورقم الجوال المسجل في الحجز.

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