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عاجل.. بشرى بشأن موعد نزول راتب التأمينات

رابت - الراتب - ريال -
رواتب
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم الاثنين صرف رواتب مستفيدي نظام التأمينات. 
وقالت ردًا على استفسار حول موعد نزول راتب التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس": "مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم (1) ميلادي من الشهر".اضافة اعلان


معاش الوفاة

يستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية:
- إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.
- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة. 
- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيا كانت مدة الاشتراك.
- يحسب معاش الوفاة بالنسبة للمشترك المتوفى وهو على رأس العمل بنفس طريقة حساب معاش العجز غير المهني، على ألا يقل عن (1.983.75) ريال.
- في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو (60) شهرًا على الأقل، مع إضافة المدة المكملة لـ (120) شهرًا، يتم تأدية قيمتها.

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"التأمينات" تطالب من لم ينزل معاشه بهذا الأمر

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