بشهادة معتمدة.. دورة عن بُعد في الإسعافات الأولية بالجامعة الإلكترونية مجانًا

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أعلنت الجامعة الإلكترونية عن فتح باب التسجيل مجانًا لدورة "الإسعافات الأولية" والتي تقام "عن بُعد"، لكافة فئات المجتمع مع شهادة معتمدة من الجامعة على النحو التالي:

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موعد إقامة دورة الإسعافات الأولية بالجامعة الإلكترونية



محاور دورة الإسعافات الأولية بالجامعة الإلكترونية



ملاحظات



طريقة التسجيل

