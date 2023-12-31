الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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بشهادة معتمدة.. دورة عن بُعد في الإسعافات الأولية بالجامعة الإلكترونية مجانًا

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الجامعة الإلكترونية
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أعلنت الجامعة الإلكترونية عن فتح باب التسجيل مجانًا لدورة "الإسعافات الأولية" والتي تقام "عن بُعد"، لكافة فئات المجتمع مع شهادة معتمدة من الجامعة على النحو التالي:

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موعد إقامة دورة الإسعافات الأولية بالجامعة الإلكترونية 

تقام الدورة "عن بُعد" عبر منصة بلاك بورد الثلاثاء القادم 1445/6/20هـ "الموافق 2024/1/2م" الساعة 11 صباحًا.

محاور  دورة الإسعافات الأولية بالجامعة الإلكترونية

1 - امتلاك مهارات الإسعافات الأولية.
2 - التعامل مع الكسور والجروح والنزيف.
3 - الاستعداد والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ.
4 - تعريف الإسعافات الأولية والمهارات الأساسية.
5 - إمكانية التدخل وعدمه في المواقف والحوادث الطارئة.

ملاحظات

- الدعوة عامة للجميع.
- تقدم افتراضيًا عن بعد.
- شهادة معتمدة مجانًا.

طريقة التسجيل

وأوضحت الجامعة الإلكترونية أن التسجيل والحضور عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).


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