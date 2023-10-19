شروط ومراحل إصدار الرخصة المهنية للمدربين

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تستعد هيئة تقويم التعليم والتدريب، لوضع ضوابط للرخص المهنية للمدربين،
وذلك وفق عدة شروط، أوضحتها كالتالي:
شروط الرخصة المهنية1- أن يكون المتقدم مؤهلاً في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك
بحصوله على درجة شهادة (الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها،
شهادة مهنية/ حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها).
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2- اجتياز المتقدم لاختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية مع استيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت.
3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مراحل لإصدار الرخصة المهنيةالمرحلة الأولى: دخول المتقدم للنظام الإلكتروني للرخص المهنية للمدربين
والتسجيل في الاختبار، وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، لتتحقق الهيئة من صحة
جميع بياناته الشخصية والمهنية.
المرحلة الثانية: إجراء اختبار الرخصة المهنية للمدربين.
المرحلة الثالثة: يتم فيها رفع المتقدم طلبًا بإصدار رخصته بعد استيفاء شروط الحصول عليها.