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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يعفي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار المعلمين؟

اختبار القدرة المعرفية
احتبار القدرات المعرفية
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبارَيْ القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط.
جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبار المعلمين؟اضافة اعلان
وقالت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) لمستفيدي الضمان الاجتماعي".
وأضافت: "على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط)، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين".


اختبار  القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية، بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات. 

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