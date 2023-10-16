الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح من "الجوازات" بشأن إنشاء حساب للمواطن أوالمقيم في جواز سفر مستقل

الجوازات
الجوازات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف المديرية العامة للجوازات، أنه من الممكن إنشاء حساب للمواطن أو المقيم أو الزائر في جواز سفر مستقل عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس.اضافة اعلان

تنبيه مهم من "الجوازات" بشأن سجل الأسرة

في الوقت نفسه، أفادت المديرية بأن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، موضحة أنه يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.

الخطوات والإجراءات

كما حددت الجوازات، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة ضرورة حجز موعد إلكتروني في حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.
ولفتت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر، مؤكدة أنه لا يمكن إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيس، ويجب إصدار جواز مستقل لكل فرد.

اقرأ أيضا

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:13 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يلزم الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد؟ حساب المواطن يوضح

سكني
3:37 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أقل عمر للزوج للحصول على الدعم السكني

رقم-مرور-جدة-768x512
2:50 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف

حساب المواطن
2:05 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن

اقرأ أيضا

هل يعفي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار المعلمين؟

رواتب وسكن وتأمين.. الإعلان عن برامج أرامكو لكافة التخصصات

الشروط ورابط التقديم.. أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة عبر"جدارات"

بشرى للخريجين.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة على هذا الرابط

للاستفادة من الدعم.. سكني يكشف عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

78585
10:18 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. الأكاديمية اللوجستية تعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

الرخصة المهنية
9:05 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

التفاصيل كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها

حساب المواطن (11)
8:04 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل تُسقط مكافأة الجامعة الطالبَ من حساب المواطن إذا كان مع والده؟

صندوق التنمية الوطني
1:34 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صندوق التنمية العقارية
5:19 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بعد الأحكام القضائية .. إقراض متضرري العقاري نصف مليار ريال

العمرة
5:16 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بشرى لمعتمري هذه الدولة.. خفض رسوم التأمين الصحي لـ 88 ريالا

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:13 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يلزم الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد؟ حساب المواطن يوضح

حساب المواطن
4:23 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات والتحصيلي وأقل عمر للحصول على الدعم السكني

اختبار الأختبارات اختبارات
2:50 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات والتحصيلي

رقم-مرور-جدة-768x512
2:50 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف