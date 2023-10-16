توضيح من "الجوازات" بشأن إنشاء حساب للمواطن أوالمقيم في جواز سفر مستقل

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كشف المديرية العامة للجوازات، أنه من الممكن إنشاء حساب
للمواطن أو المقيم أو الزائر في جواز سفر مستقل عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس.
تنبيه مهم من "الجوازات" بشأن سجل الأسرةفي
الوقت نفسه، أفادت المديرية بأن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، موضحة أنه يجب
إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.
الخطوات
والإجراءاتكما
حددت الجوازات، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة ضرورة حجز موعد إلكتروني
في حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.
ولفتت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر، مؤكدة أنه لا يمكن إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيس، ويجب إصدار جواز مستقل لكل فرد.