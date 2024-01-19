شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف" تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للمواطنين، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية. اضافة اعلان





وظائف في شركة ياسرف:



طريقة التقديم على الوظائف:

