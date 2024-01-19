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شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف" تعلن عن وظائف شاغرة

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شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير - ياسرف
أ أ
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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للمواطنين، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.اضافة اعلان

وظائف في شركة ياسرف:


– مهندس أول العمليات التشغيلية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.
– مهندس الأجهزة (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة،الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على الوظائف:


وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).


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