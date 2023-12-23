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57 وظيفة شاغرة لدى شركة رعاية الطبية بعدة تخصصات

شركة الرعاية الطبية - رعاية
شركة رعاية
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) رسميًا عن توفر (57) وظيفة شاغرة لحمَلة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي.اضافة اعلان

المجالات الوظيفية:


‫– وظائف إدارية‬
‫– وظائف سكرتارية‬
‫– وظائف مالية‬
‫– وظائف كتاب‬
‫– وظائف أمنية ‬
‫– وظائف سائقين‬
‫– وظائف طبية‬

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

نبذة عن الشركة:

تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية عام 2003 كشركة مساهمة مغلقة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين ثم تحولت في عام 2013 م إلى شركة مساهمة عامة مسجلة في السوق المالية السعودية (تداول) وتمتلك الشركة حاليًا مستشفى رعاية الرياض والذي كان يعرف سابقًا باسم (مستشفى التأمينات الاجتماعية) والذي تأسس عام 1966م ومركز رعاية لطب العائلة والذي بدأ تشغيله الفعلي عام 2017م.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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