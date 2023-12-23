57 وظيفة شاغرة لدى شركة رعاية الطبية بعدة تخصصات

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) رسميًا عن توفر (57) وظيفة شاغرة لحمَلة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي. اضافة اعلان





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المؤهلات المطلوبة:



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