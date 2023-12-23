الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

الهيئة العامة لعقارات الدولة
هيئة عقارات الدولة
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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف إدارية وقانونية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة بالتفصيل:


1- كبير أخصائي تطوير المواهب:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- كبير مسؤولي استقطاب الكفاءات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- كبير أخصائي تخصيص:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

4- كبير مستشارين:
- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

التخصصات المطلوبة:

- الموارد البشرية.
- إدارة الأعمال.
- القانون.
- أو ما يعادلها.

نبذة عن الهيئة:

- تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة في 4 سبتمبر 2018م، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. في 6 إبريل 2021م، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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