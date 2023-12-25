جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

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أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن توفر وظائف أكاديمية للتعاون في التدريس في كليات الجامعة مع بعض الكفاءات العلمية من خارج الجامعة على نظام العقود الفصلية أو الوحدات التدريسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة:



شروط التقديم الأساسية:



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طريقة التقديم:

