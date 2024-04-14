شركة معادن تعلن عن 72 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توفر (72) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في كل من (الرياض، رأس الخير، طريف) حسب المسميات والشروط التالية:



وظائف شركة معادن:



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



المزايا التي تقدمها الشركة لموظفيها:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

