الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

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شركة معادن تعلن عن 72 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

شركة معادن
شركة معادن
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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توفر (72) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في كل من (الرياض، رأس الخير، طريف) حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف شركة معادن:


- مشرف التحول
- مشرف مختبر التحول
- مشرف منطقة
- محلل رئيسي
- قائد
- مدير هندسة
- مدير نظام التسليم
- مدير صيانة ميكانيكيه
- مدير الصيانة
- مدير إدارة الأمن السيبراني
- منسق مراقبة الوثائق
- أخصائي العمليات 
- أخصائي الاستدامة
- أخصائي رئيسي الترخيص وإدارة الجودة
- أخصائي رئيسي تكامل الأنظمة
- أخصائي رئيسي تخطيط الابتكار
- منسق مراقبة الوثائق
- أخصائي أول محلل أعمال
- أخصائي أول الاستدامة
- أخصائي لوجستي
- أخصائي أول محلل بيانات
- مشرف ميكانيكي
- مهندس الأمن السيبراني
- مهندس السلامة
- مهندس صيانة

- مهندس تفتيش

- مهندس تخطيط الصيانة

- مهندس بيئة

- مهندس ميكانيكي

- مخطط كهربائي

- (وظائف أخرى)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال   

- إدارة المعلومات   

- الإدارة

- المالية

- الأقتصاد

- الإحصاء

- الرياضيات

- الكيمياء   

- الجيوكيمياء   

- الجيولوجيا  
- علوم الحاسب   
- تقنية المعلومات  

- الأمن السيبراني   

- التعدين   

- السلامة   

- هندسة الإطفاء   

- هندسة الحاسب   

- هندسة الأجهزة   

- الهندسة الصناعية  

- الهندسة الجيولوجية   
- الهندسة الميكانيكة   

- الهندسة الصناعية

- الهندسة البيئية

- الهندسة (عام)

- أو مايعادلهم

 الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهلات العلمية والعملية حسب متطلبات كل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

 المزايا التي تقدمها الشركة لموظفيها:


- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
- تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- نظام تملك المنازل.
- راتب أساسي إضافي ثابت في شهر رمضان.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
- بدل منطقة نائية/مشقة 10% من الراتب الأساسي حسب مقر التعيين وسياسة الشركة.
- برامج تدريب على رأس العمل وبرامج تطوير وظيفية وقيادية.
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
- مكافأة خدمة مستمرة.
- بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

 نبذة عن الشركة:


تم تأسيس شركة (معادن) بأمر ملكي في عام 1997م وأوكلت إليها مهمة تطوير الثروات المعدنية في مناجم المملكة العربية السعودية، وكانت الشركة مملوكة للدولة بالكامل في وفي عام (2008) تم طرح (50%) من أسهمها للإكتتاب العام في السوق المالية السعودية، وتهدف معادن لتحقيق رؤيتها في ريادة صناعة التعدين في المملكة لتصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية الى جانب النفط والبتروكيماويات.

طريقة التقديم:


متاح التقديم عن طريق الرابط: "اضغط هنا".

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