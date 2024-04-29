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صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

جامعة الملك فيصل
جامعة الملك فيصل
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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للمواطنين، على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

- فني حاسب آلي
- أخصائي
- أخصائي أول
- سكرتير طبي
- أخصائي/ فني رعاية تنفسية

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.
- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

المرفقات المطلوبة:

- سيرة ذاتية للمتقدم.
- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
- صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجد).
- اجتياز الاختبار التحرير الذي سوف يتم عقده في الجامعة حسب الاحتياج.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من يوم الأربعاء 1445/10/22هـ (الساعة الثالثة عصراً) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأثنين 1445/10/27هـ (الساعة الثانية عشر منتصف الليل).

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