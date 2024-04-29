جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

أ أ

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للمواطنين، على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:



المسميات الوظيفية:



الشروط العامة:



المرفقات المطلوبة:



طريقة التقديم:



- فني حاسب آلي- أخصائي- أخصائي أول- سكرتير طبي- أخصائي/ فني رعاية تنفسية- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- حاصل على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.- سيرة ذاتية للمتقدم.- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.- صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجد).- اجتياز الاختبار التحرير الذي سوف يتم عقده في الجامعة حسب الاحتياج.- اجتياز المقابلة الشخصية.يبدأ التقديم من يوم الأربعاء 1445/10/22هـ (الساعة الثالثة عصراً) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأثنين 1445/10/27هـ (الساعة الثانية عشر منتصف الليل).