جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للمواطنين، على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:- فني حاسب آلي
- أخصائي
- أخصائي أول
- سكرتير طبي
- أخصائي/ فني رعاية تنفسية
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.
- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
المرفقات المطلوبة:- سيرة ذاتية للمتقدم.
- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
- صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجد).
- اجتياز الاختبار التحرير الذي سوف يتم عقده في الجامعة حسب الاحتياج.
- اجتياز المقابلة الشخصية.