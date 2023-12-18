"سدايا" تفتح باب التسجيل في معسكر حوكمة البيانات لتأهيل 60 متدرباً

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلةً في أكاديميتها اليوم، عن فتح باب التسجيل في معسكر حوكمة البيانات؛ لتدريب أكثر من 60 متدربًا ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية، والإدارية، والقانونية. اضافة اعلان





تأهيل الكوادر الوطنية



تسجيل الدخول من خلال "سدايا"



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ويهدف المعسكر إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية في حوكمة البيانات وسياسة تصنيفها وحماية البيانات الشخصية وفقاً لتشريعات وسياسات مكتب ادارة البيانات الوطنية.وسيتلقى المتدربون في المعسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، سيتعرفون خلالها على المفاهيم الرئيسية في حوكمة البيانات، والتعرف على سياسات تصنيف البيانات، ومعرفة كيفية حماية البيانات الشخصية، فضلاً عن تعلم سياسة مشاركة البيانات في المنظمات، وسيمنح المعسكر المتدربين شهادة معتمدة من "سدايا", بالإضافة إلى تأهليهم لاختبار للحصول على شهادة احترافية في حوكمة البيانات من جهة معترف بها عالمياً.ويشترط للانضمام إلى هذا المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.ودعت "سدايا" الراغبين بالانضمام إلى هذا المعسكر للتسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية "سدايا" على الرابط التالي: https://sdaia.tuwaiq.edu.sa.وسيكون 23 ديسمبر 2023م آخر موعد للتسجيل في المعسكر، في حين سيبدأ المعسكر حضورياً في مقر أكاديمية طويق يوم الأحد 7 يناير 2024 ويستمر لمدة 30 يومًا.ويأتي إطلاق هذا المعسكر في إطار مبادرات "سدايا"؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال حوكمة البيانات من أجل سد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.