الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن 245 وظيفة

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (245) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي: اضافة اعلان





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