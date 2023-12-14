الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن 245 وظيفة

سدايا
سدايا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (245) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:اضافة اعلان

المجالات الوظيفية:


- وظائف إدارية
- وظائف مالية
- وظائف كتاب
- وظائف سكرتارية
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف هندسية
- وظائف أخرى

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.
 

نبذة عن الهيئة:


الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

وظائف شاغرة بـ"تخصصي الملك خالد".. التفاصيل ورابط التقديم

إعلان نتائج القبول المبدئي للمباحث العامة

عبر تمهير.. الخطوط الحديدية تعلن عن برنامج التدريب لخريجي الدبلوم والبكالوريوس

رابط التقديم.. الخطوط الحديدية تُعلن عن برنامج لتدريب الخريجين عبر تمهير

شروط حصول المطقة على دعم سكني.. هل يجب مرور عامين على الطلاق؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة التصنيع الوطنية 1:01 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم متاح حاليا.. عشرات الوظائف بشركة التصنيع الوطنية

الجامعة الاسلامية 12:20 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف صحية عن طريق المسابقة الوظيفية

هيئة الزكاة 5:27 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 1:46 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على وظائفها الأكاديمية

اقرأ أيضا

حساب المواطن
3:01 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن

وزارة التجارة
2:22 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

الاعتراض على المخالفات الصادرة من لجان النظر في الأنظمة التجارية.. إلكترونيا

نيوم
12:47 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

رواتب وبدلات.. 300 وظيفة في "نيوم" بعضها بدون خبرة

الدعم السكني - دعم - سكني
12:08 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر وشروط الحصول عليه

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الموارد البشرية
2:08 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامل وشروط الدعم

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
1:23 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي

مواقيت الصلاة
1:21 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

الخميس 1 جمادى الآخرة.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بنجران

الدكتور سعد الخثلان
1:03 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يصح صيام الخميس من غير الإثنين؟

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
12:01 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة استخراج شهادة إتمام البناء 1445

أهم 10
11:03 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

أهم 10.. موعد صرف الدعم السكني واستبعاد الابن الموظف من حساب المواطن