راتب 8 آلاف ريال.. وظائف بشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (Gasco)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة كافة المؤهلات في مناطق المملكة – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان





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