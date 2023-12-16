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راتب 8 آلاف ريال.. وظائف بشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"

غازكو
شركة الغاز والتصنيع الأهلية
أ أ
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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (Gasco)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة كافة المؤهلات في مناطق المملكة – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:اضافة اعلان

أماكن العمل:

– جدة.
– الرياض.
– الدمام.
– القصيم.
– المدينة المنورة.

المسميات الوظيفة:


1- رجل أمن ، ( الرياض – المدينة المنورة- القصيم ) 

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة.
– خبرة لا تقل عن 2 سنوات.

2- سائق ناقلة، (الرياض – المدينة المنورة – جدة – الدمام) 

الشروط:


– أن يكون المتقدم “سعودي” الجنسية

– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول

– أن لا يتجاوز العمر عن 45 سنة

– أن يكون لدى المتقدم الرغبة بالعمل بين مدن المملكة

الراتب والمميزات:

– الراتب الإجمالي 5,000 ريال.
– حوافز شهرية؛ تصل إلى 3,000 ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.

طريقة التقديم:


– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة الغاز، عبر موقعها الرسمي:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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