راتب 8 آلاف ريال.. وظائف بشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (Gasco)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة كافة المؤهلات في مناطق المملكة – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
أماكن العمل:
– جدة.
– الرياض.
– الدمام.
– القصيم.
– المدينة المنورة.
المسميات الوظيفة:
1- رجل أمن ، ( الرياض – المدينة المنورة- القصيم )
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة.
– خبرة لا تقل عن 2 سنوات.
2- سائق ناقلة، (الرياض – المدينة المنورة – جدة – الدمام)
الشروط:
– أن يكون المتقدم “سعودي” الجنسية
– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول
– أن لا يتجاوز العمر عن 45 سنة
– أن يكون لدى المتقدم الرغبة بالعمل بين مدن المملكة
الراتب والمميزات:
– الراتب الإجمالي 5,000 ريال.
– حوافز شهرية؛ تصل إلى 3,000 ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة الغاز، عبر موقعها الرسمي:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )
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