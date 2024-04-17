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توظيف مباشر.. البنك المركزي يُعلن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية 2024

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البنك المركزي
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أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج تطوير الخريجين (برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية IIP) لعام 2024م بنسخته الرابعة.اضافة اعلان

 البنك المركزي يُعلن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية 2024

ويهدف البرنامج إلى توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار. مبيّنًا أن البرنامج صُمّم بالتعاون مع كلية "وارتون" في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية.
ويتضمن التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج

- برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (IIP).

أهداف برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية:

1 - قياس الأداء وتحليل المخاطر الاستثمارية.
2  - اكتساب المشاركين المهارات الفنية المتقدمة من خلال برنامج تدريبي مكثف مع أفضل الجامعات العالمية الرائدة في المجالات المالية.
3 - اكتساب المشاركين الخبرات العملية في أسواق المال العالمية من خلال العمل مع أفضل المؤسسات المالية في إدارة الأصول الاستثمارية.
4 - الاستثمار في أصول متنوعة في أسواق المال العالمية، مثل: أدوات أسواق النقد والسندات والأسهم العالمية.
5 - العمل على إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وفق أحدث المعايير والضوابط الدولية لإدارة الاستثمارات مع كوادر وطنية ذات خبرات طويلة.
6 - تحليل ودراسة الأسواق المالية العالمية بشكل مستمر، لإدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة عالية خلال مختلف دورات الأسواق المالية.
 

مميزات برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية


1 - العمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار.
2 - برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية.
3 - دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
4 - برنامج تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.
5 - برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.

مزايا وظيفية مميزة

- تأمين طبي للأسرة والوالدين.
- التطوير المهني المستمر.
 

متطلبات القبول

1 - إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - أن يكون من أبناء المملكة.
3 - اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
4 - حديث التخرج أو مقبلًا على التخرج (يتم الاكتفاء برفع السجل الأكاديمي في حال عدم استلام وثيقة التخرج).
5 - حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.
6 - التخصصات المطلوبة هي (إدارة أعمال - المالية - المحاسبة - الاقتصاد - الإحصاء) أو تخصصات أخرى ذات صلة.

ملاحظة

- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج نأمل إرفاق السجل الأكاديمي في خانة الوثيقة.

موعد التقديم

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/10/08هـ الموافق 2024/04/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/11/22هـ الموافق 2024/05/30م.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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