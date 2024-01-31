لا يفوتك.. توظيف فوري لدى مجموعة الراجحي للعقارات لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت
مجموعة الراجحي للعقارات توفر وظائف شاغرة في مجال التحصيل بمدينة الرياض، وذلك
وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
توظيف فوري لدى مجموعة الراجحي للعقارات-
محصلة عقارية.
المسمى
الوظيفي:
المهام
الوظيفية:1 -
العمل على مراجعة خطة وبرنامج التحصيل.
2 - متابعة التحصيلات الجديدة والاستفسار عنها.
3 - تحصيل إيجارات عقارات الشركة من المستأجرين.
4 - الإعداد والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمستأجرين.
5 - تقديم تقارير بشكل دوري لمديرها المباشر عن نشاط التحصيل.
6 - خدمة العملاء بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية والرد على استفساراتهم.
المتطلبات:1- أن
يكون من أبناء المملكة.
2 - مهارات قوية في العرض والتواصل.
3 - إجادة برامج Microsoft Office.
4 - خبرة لا تقل عن سنتين في المجال العقاري.