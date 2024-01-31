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لا يفوتك.. توظيف فوري لدى مجموعة الراجحي للعقارات لحملة الثانوية فأعلى

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مجموعة الراجحي للعقارات
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أعلنت مجموعة الراجحي للعقارات توفر وظائف شاغرة في مجال التحصيل بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

توظيف فوري لدى مجموعة الراجحي للعقارات

المسمى الوظيفي:

- محصلة عقارية.

المهام الوظيفية:

1 - العمل على مراجعة خطة وبرنامج التحصيل.
2 - متابعة التحصيلات الجديدة والاستفسار عنها.
3 - تحصيل إيجارات عقارات الشركة من المستأجرين.
4 - الإعداد والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمستأجرين.
5 - تقديم تقارير بشكل دوري لمديرها المباشر عن نشاط التحصيل.
6 - خدمة العملاء بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية والرد على استفساراتهم.

المتطلبات:

1- أن يكون من أبناء المملكة.
2 - مهارات قوية في العرض والتواصل.
3 - إجادة برامج Microsoft Office.
4 - خبرة لا تقل عن سنتين في المجال العقاري.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/19هـ الموافق 2024/01/31م.

طريقة التقديم:

- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد(اضغط هنا).

نبذة عن الشركة:

وتأسست مجموعة الراجحي للعقارات في عام 2005م وهي شركة متخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري ومن نشاطاتها (شراء وبيع الأراضي، انشاء وتطوير المباني بغرض الاستثمار بالبيع أو الإيجار، إدارة الممتلكات والعقارات، التسويق العقاري الغير بالبيع أو الإيجار من خلال نخبة من الموظفين الأكفاء) إدارة الشركة في مدينة الرياض وتسعى للتوسع للوصول لمدن أخرى في المملكة.

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