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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة لهؤلاء الخريجين

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الهيئة العامة للمنافسة
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف "قانونية" شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة لهؤلاء الخريجين

 1 - أخصائي أول تنفيذ وامتثال

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
2 - أخصائي أول دراسات وخدمات قانونية
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
3 - أخصائي أول تمثيل قضائي
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
4 - أخصائي أول تحقيق
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

الشروط العامة

- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).


نبذة عن الهيئة:

والهيئة العامة للمنافسة، هي هيئة مستقلة معنية بالاشراف على تطبيق نظام المنافسة السعودي الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي ويكون بمرتبة وزير وممثلين بالمرتبة الرابعة عشر فما فوق من (وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية).

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