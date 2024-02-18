سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة لهؤلاء الخريجين

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف "قانونية" شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:





وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة لهؤلاء الخريجين



1 - أخصائي أول تنفيذ وامتثال

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

2 - أخصائي أول دراسات وخدمات قانونية

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

3 - أخصائي أول تمثيل قضائي

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

4 - أخصائي أول تحقيق

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.





الشروط العامة



طريقة التقديم



نبذة عن الهيئة:

