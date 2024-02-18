سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة لهؤلاء الخريجين

أعلنت
الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف "قانونية" شاغرة لحملة
البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة لهؤلاء الخريجين 1 - أخصائي أول تنفيذ وامتثال
المتطلبات:
بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5
سنوات في مجال الوظيفة.
2 - أخصائي أول دراسات وخدمات قانونية
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
3 - أخصائي أول تمثيل قضائي
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
4 - أخصائي أول تحقيق
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في "القانون" أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
الشروط
العامة-
إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.