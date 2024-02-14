الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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فتح باب التوظيف في المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
أ أ
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أعلن  المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مركز حكومي) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والمالية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

فتح باب التوظيف في المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

1 - أخصائي مالية.
2 - مصمم جرافيك.
3 - مدير إدارة البيانات والإحصاء.
4 - مدير إدارة التراخيص والتصاريح والشهادات.
5 - كبير أخصائي المشتريات والخدمات العامة.
6 - المدير التنفيذي للكفاءة والترشيد في القطاع الزراعي.

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- المحاسبة
- المالية
- إدارة العلاقات
- إدارة البيانات
- الترجمة
- الإحصاء
- التصميم الجرافيكي
- سلاسل الإمداد
- أو مايعادلهم

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن المركز:


المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم 336 وتاريخ 2 فبراير 2021، ويتمتع بالشخصية والاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارته معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ويضم 12 عضواً يمثلون جهات ومؤسسات حكومية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال كفاءة وترشيد المياه.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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