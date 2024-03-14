سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات لهؤلاء الخريجين

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أعلن
المركز الوطني لإدارة النفايات - موان - عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة
البكالوريوس فأعلى في مدينة الرياض، حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات لهؤلاء الخريجين1 -
أخصائي حوكمة ومخاطر والالتزام.
2 - أخصائي أول حوكمة ومخاطر والالتزام.
3 - مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام.
التخصصات
المطلوبة - التأمين
- إدارة المخاطر
- أو ما يعادلهم
الشروط
العامة1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
3 - توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.