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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات لهؤلاء الخريجين

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المركز الوطني لإدارة النفايات
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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان - عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى في مدينة الرياض، حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات لهؤلاء الخريجين

1 - أخصائي  حوكمة ومخاطر والالتزام.
2 - أخصائي أول حوكمة ومخاطر والالتزام.
3 - مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام.

التخصصات المطلوبة

 - التأمين
- إدارة المخاطر
- أو ما يعادلهم

الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
3 - توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

 طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن المركز

وتم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ، بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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