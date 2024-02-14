الرابط والشروط.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض "غرفة الرياض" عن توفر وظائف متنوعة
للعمل بالقطاع الخاص بمدينة الرياض حملة مختلف المؤهلات "الثانوية، الدبلوم،
البكالوريوس" تشمل "وظائف لا تتطلب الخبرة" بالمسميات والشروط
التالية:
وظائف شاغرة-
محاسب
- مدير منطقه
- منسق مبيعات
- مدير مبيعات
- موظفة إدارية
- بائع - كاشير
- أخصائي تسويق
- مهندس مبيعات
- اخصائي مبيعات
- مندوب مشتريات
- مساعد مدير معرض
- أخصائي تسويق أول
- موظف حجوزات فنادق
- كاشير - مساعد بارستا
- أخصائي خدمات طبية طارئة
الشروط:1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
2 - توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
3 - حاصل على شهادة "الثانوية، الدبلوم، البكالويوس" حسب متطلبات كل وظيفة.