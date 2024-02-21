الرابط والشروط.. فتح باب التوظيف بمركز إدارة النفايات للخريجين بعدة تخصصات

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان "مركز حكومي" عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
فتح
باب التوظيف للخريجين بعدة تخصصات1 -
خبير مالي.
2 - أخصائي توعية وتغيير.
3 - خبير تخطيط إستراتيجي.
4 - مدير مكتب إدارة البيانات.
5 - مدير إدارة التوعية والتغيير.
6 - أخصائي أول مراجعة داخلية.
7 - خبير استثمار وتطوير أعمال.
8 - أخصائي أول لوائح فنية وتنظيمية.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- الإعلام
- التسويق
- الهندسة
- المحاسبة
- إدارة النفايات
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- الهندسة البيئية
- الهندسة المدنية
- هندسة التخطيط
- الدراسات البيئية
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.
الشروط العامة1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
3 - توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.