الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الرابط والشروط.. فتح باب التوظيف بمركز إدارة النفايات للخريجين بعدة تخصصات

المركز الوطني لإدارة النفايات
المركز الوطني لإدارة النفايات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان "مركز حكومي" عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

اضافة اعلان

فتح باب التوظيف للخريجين بعدة تخصصات

1 - خبير مالي.
2 - أخصائي توعية وتغيير.
3 - خبير تخطيط إستراتيجي.
4 - مدير مكتب إدارة البيانات.
5 - مدير إدارة التوعية والتغيير.
6 - أخصائي أول مراجعة داخلية.
7 - خبير استثمار وتطوير أعمال.
8 - أخصائي أول لوائح فنية وتنظيمية.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- الإعلام
- التسويق
- الهندسة
- المحاسبة
- إدارة النفايات
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- الهندسة البيئية
- الهندسة المدنية
- هندسة التخطيط
- الدراسات البيئية
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.

 الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
3 - توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن المركز

وتم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا

يبدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المعهد التقني للتعدين

برنامج ريف: 4 خطوات لتغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن عشرات الوظائف لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

عاجل.. تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في حساب المواطن.. إليك الخطوات

لهؤلاء الخريجين.. 1050 وظيفة بمعرض توظيف جازان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه 3:10 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

فتح باب التوظيف في المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

images 11:33 ص الخميس، 08 فبراير 2024

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

وظائف - عاملين - موظفين 8:49 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

سارع بالتقديم.. فتح باب التوظيف الموسمي في الرياض وجدة والمدينة المنورة

5456456 11:53 ص الخميس، 01 فبراير 2024

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في "الضريبة والجمارك" للبكالوريوس فأعلى