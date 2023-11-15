للخريجين.. مركز كفاءة الطاقة يطرح وظائف شاغرة بالرياض

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أعلن
مركز كفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقر المركز
بمدينة "الرياض" حسب المسميات الوظيفية والتخصصات التالية:
* المسميات الوظيفية:
1- خبير
التدقيق الداخلي.
2- مدير الدائرة القانونية.
3- مهندس أول كفاءة الطاقة.
4- أخصائي أول كفاءة الطاقة.
5- كبير مسؤولي التوعية والعلاقات العامة.
* التخصصات
المطلوبة:
- الإدارة
- المالية
- القانون
- الشريعة
- التسويق
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- التدقيق الداخلي
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكيميائية
- أو ما يعادلهم
* الشروط:
- إجادة
اللغة الانجليزية.
- إجادة استخدام برامج الأوفيس.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.