سارع بالتقديم.. الإعلان عن 220 وظيفة للثانوية فأعلى بهذه المناطق

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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن فتح التقديم لشغل أكثر من 220 وظيفة، لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس. اضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة في مختلف المجالات، بفروع المجموعة في (الرياض، جدة، الخبر، القصيم) – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع المجموعة الرسمي؛ وموضح أدناه:





* المؤهلات:



* المجالات الوظيفية:



* أماكن العمل:



* طريقة التقديم:

