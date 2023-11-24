الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

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سارع بالتقديم.. الإعلان عن 220 وظيفة للثانوية فأعلى بهذه المناطق

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مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية
أ أ
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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية،  عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن فتح التقديم لشغل أكثر من 220 وظيفة، لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.اضافة اعلان
وأوضحت أن الوظائف متاحة في مختلف المجالات، بفروع المجموعة في (الرياض، جدة، الخبر، القصيم) – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع المجموعة الرسمي؛ وموضح أدناه:

* المؤهلات:

الثانوية العامة.
الدبلوم.
البكالوريوس فما فوق.

* المجالات الوظيفية:

وظائف إدارية
وظائف قانونية
وظائف مالية
وظائف تقنية
وظائف مساندة
وظائف هندسية وفنية
وظائف خدمة عملاء واستقبال
وظائف صحية، وطبية، وتمريض, وغيرها
وظائف أخرى متعددة

* أماكن العمل:

- جدة
الخبر
الرياض. - 
 القصيم- 

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات والتقديم على وظائف مجموعة الحبيب، عبر موقعها الرسمي، بوابة التوظيف: (اضغط هنا).
كما يمكن الدخول عبر (الموقع الإلكتروني الرسمي) لمجموعة الحبيب، ثم الضغط على (انضم إلينا)في أعلى الصفحة، ثم (الوظائف المتاحة، والدخول على رابط الموقع الرسمي (اضغط هنا).



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