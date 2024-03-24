سارع بالتقديم.. جامعة الجوف تطرح وظائف شاغرة للعمل بنظام العقود

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أعلنت
جامعة الجوف، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة محاضر بنظام العقود للمواطنين من حملة
البكالوريوس والماجستير للعمل في الكليات التالية:
جامعة
الجوف تطرح وظائف شاغرة للعمل بنظام العقود1 -
كلية الآداب.
2 - كلية الأعمال.
3 - كلية الشريعة.
التخصصات المطلوبة-
القانون المدني.
- اللغة الإنجليزية.
- إدارة الأعمال "الإدارة المالية".
الشروط:1 - الا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جدًا.
2 - أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بنظام الانتظام.
3 - أن يحقق الملف شروط وضوابط التعيين في جامعة الجوف.
4 - امتداد التخصص في المراحل الدراسية "البكالوريوس والماجستير".
5 - أن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية من جامعات المملكة أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.
الوثائق
المطلوبة-
السيرة الذاتية.
- الهوية الوطنية.
- معادلة الوثائق من خارج المملكة.
- المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية "البكالوريوس والماجستير".