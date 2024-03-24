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سارع بالتقديم.. جامعة الجوف تطرح وظائف شاغرة للعمل بنظام العقود

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جامعة الجوف
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أعلنت جامعة الجوف، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة محاضر بنظام العقود للمواطنين من حملة البكالوريوس والماجستير للعمل في الكليات التالية:اضافة اعلان

جامعة الجوف تطرح وظائف شاغرة للعمل بنظام العقود

1 - كلية الآداب.
2 - كلية الأعمال.
3 - كلية الشريعة.

 التخصصات المطلوبة

- القانون المدني.
 - اللغة الإنجليزية.
- إدارة الأعمال "الإدارة المالية".

الشروط:

1 - الا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جدًا.
 2 - أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بنظام الانتظام.
3 - أن يحقق الملف شروط وضوابط التعيين في جامعة الجوف.
4 - امتداد التخصص في المراحل الدراسية "البكالوريوس والماجستير".
5 - أن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية من جامعات المملكة أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.

الوثائق المطلوبة

- السيرة الذاتية.
 - الهوية الوطنية.
- معادلة الوثائق من خارج المملكة.
- المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية "البكالوريوس والماجستير".

طريقة التقديم

 ويبدأ التقديم من الاثنين 1445/9/15 هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/9/20هـ.

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