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راتب تنافسي.. الخطوط الجوية تطرح وظائف شاغرة بتأمين طبي شامل ومزايا أخرى

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وظائف شركة الخطوط الجوية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والتقنية" لحملة البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بتأمين طبي شامل ومزايا أخرى

المسميات الوظيفية:
1 - مدير المخاطر.
2 - مدير أمن الطيران.
3 - الخبرة الرقمية والملحقات.
4 - مسؤول مركز مراقبة الصيانة.
5 - مدير التخطيط والاستراتيجيات القانونية.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- التسويق
- الاقتصاد
- الإحصاء
- الرياضيات
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- علوم الطيران
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- إدارة أمن الطيران
- أو ما يعادلهم.

المميزات

1 - راتب شهري تنافسي.
2 - بدل نقل "وفقًا لسياسة الشركة".
3 - بدل سكن "وفقًا لسياسة الشركة".
4 - تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين.
5 - قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين.

 طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).


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سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف شاغرة في البريد لهؤلاء الخريجين

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