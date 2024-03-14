راتب تنافسي.. الخطوط الجوية تطرح وظائف شاغرة بتأمين طبي شامل ومزايا أخرى

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أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والتقنية" لحملة البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:





وظائف شاغرة بتأمين طبي شامل ومزايا أخرى



التخصصات المطلوبة



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