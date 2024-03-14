راتب تنافسي.. الخطوط الجوية تطرح وظائف شاغرة بتأمين طبي شامل ومزايا أخرى

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أعلنت
شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والتقنية" لحملة
البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:
وظائف
شاغرة بتأمين طبي شامل ومزايا أخرىالمسميات
الوظيفية:
1 - مدير المخاطر.
2 - مدير أمن الطيران.
3 - الخبرة الرقمية والملحقات.
4 - مسؤول مركز مراقبة الصيانة.
5 - مدير التخطيط والاستراتيجيات القانونية.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- التسويق
- الاقتصاد
- الإحصاء
- الرياضيات
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- علوم الطيران
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- إدارة أمن الطيران
- أو ما يعادلهم.
المميزات1 -
راتب شهري تنافسي.
2 - بدل نقل "وفقًا لسياسة الشركة".
3 - بدل سكن "وفقًا لسياسة الشركة".
4 - تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين.
5 - قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين.