عاجل.. برواتب 9800 ريال.. وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" عبر برنامج الإحلال والتأهيل.

وذلك لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "ينبع، الجبيل، رأس الخير"، على النحو التالي:





رابط التقديم على وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل



المؤهلات المطلوبة

- الثانوية

الرواتب



طريقة التقديم



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل



1 – كهربائي.2 - مهندس طرق.3 - مدير مشروع.4 - مساعد صيانة.5 - مسؤول السلامة.6 - مفتش أعمال طرق.- الدبلوم- البكالوريوس- الرواتب الإجمالية تتراوح من (6400) إلى (9800) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط ( اضغط هنا ).وبرنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.ويقوم برنامج التأهيل والإحلال بـ:

- الدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

- عمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط، وتزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة.

- وضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف.

وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

