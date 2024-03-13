سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف شاغرة في البريد لهؤلاء الخريجين

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أعلنت
مؤسسة البريد "سبل"، عن توفر 21 وظيفة شاغرة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة،
لحملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل بمقره بمدينة الرياض، حسب المسميات والشروط
التالية:
الإعلان عن وظائف شاغرة في البريد لهؤلاء الخريجين-
قائد الشبكات
- مدير الإنتاج
- مساعد تنفيذي
- محلل المحاسبة
- محلل نمو المنتج
- محلل دعم العملاء
- مدير عام الخزانة
- محلل أداء العمليات
- قائد محاسبة التكاليف
- مدير التخطيط المالي
- أخصائي شكاوى العملاء
- مدير قسم الحلول التجارية
- أخصائي التطوير التنظيمي
- مدير عام إدارة سلسلة التوريد
- مدير عمليات الأمن السيبراني
- كبير أخصائيي المكافآت والأداء
- مهندس اختبار البرمجيات الخبير
- الرصاص مخاطر الأمن السيبراني
- مدير عام الرقابة المالية وإعداد التقارير.
الشروط
العامة1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
3 - توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.
المزايا- رواتب تنافسية.
- تدريب داخلي وخارجي.
- تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.