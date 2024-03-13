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رواتب وبدلات وتأمين.. "سابك" تطرح وظائف للخريجين في مختلف المجالات

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الشركة السعودية للصناعات الأساسية
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

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المسميات الوظيفية

- فني
- مشارك
- الكيمياء  
- الإحصاء
- مهندس أول
- قائد تخطيط
- هندسة المواد  
- نمذجة البيانات
- مشغل المعالجة
- ممرضة رعاية طبية
- مساعد أول كهربائي
- مشارك في التصنيع
- مدير عمليات التشطيب
- برنامج التطوير التجاري
- فني صيانة ميكانيكية
- مهندس هندسة الأعمال
- مدير الهندسة الكهربائية
- مهندس تقنية المعلومات
- مدير تطوير الأعمال البنية التحتية والصناعة
- (وظائف متعددة أخرى)

التخصصات المطلوبة

- الهندسة 
- علوم الموارد
- الإدارة البيئية 
- العلوم البيئية
- الهندسة البيئية
- هندسة البلاستيك     
- الهندسة المدنية
- الهندسة الصناعية  
- الكيمياء التحليلية 
- الهندسة الكهربائية    
- هندسة البلويمرات   
- الهندسة الكيميائية  
- الهندسة الميكانيكية  
- (تخصصات أخرى)

الشروط

1 - إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

المميزات

- نظام تملك المنازل.
- مكافأة خدمة مستمرة.
- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل تعيين "لمرة واحدة فقط".
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا.
- برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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