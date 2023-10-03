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صحيفة تواصل الالكترونية

بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن حاجتها لموظفين

بويا العربية للتأمين الصحي
بويا العربية للتأمين الصحي
أ أ
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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


تمهير - مطالبات النزاهة.
مدير أول - تسعير الشركات.
مدير أول - حوكمة الشركات.
تمهير - مبيعات الشركات.
مدير - السياسات المالية والامتثال.
متخصص - الأداء وإدارة المواهب.
طبيب (خط أنابيب) (بدوام جزئي).
ممرضة (خط أنابيب).
مدير - دفتر الأستاذ العام والمصالحة.
والمزيد ...

عن الشركة:


بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة تأمين مساهمة سعودية، تأسست في الأول من مايو عام 2008م، يبلغ رأس مال الشركة أربعمئة مليون ريال سعودي، يتمثل نشاط شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تقديم كافة خدمات التأمين الطبي، حيث بدأت أولى نشاطها منذ عام 1997م من خلال الشراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر.


طريقة التقديم:


أوضحت بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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