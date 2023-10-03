بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن حاجتها لموظفين

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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