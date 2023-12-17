سارع بالتقديم.. الإعلان عن عشرات الوظائف بوزارة الحرس الوطني

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تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (68) وظيفة متنوعة (تشمل 15 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:
* مجالات
العمل بوزارة الحرس الوطني:-
وظائف إدارية
- وظائف فنية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية
- وظائف صحية
منح دراسية.
* المؤهلات
المطلوبة بوزارة الحرس الوطني:-
الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.
مناطق
العمل بالشؤون الصحية للحرس الوطني-
الرياض
- جدة
- الدمام
- الأحساء.
* طريقة التقديم على وظائف الحرس الوطني
التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن الشؤون الصحيةوالشؤون
الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة تابع لوزارة الحرس الوطني،
يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة "الرياض، جدة، الأحساء،
الدمام، المدينة المنورة".
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