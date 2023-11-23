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رواتب ومزايا وتأمين.. "أرامكو" تطرح وظائف لحملة الدبلوم فأعلى

وظائف فرص شاغرة
شركة ينبع أرامكو سينوبيك (ياسرف)
أ أ
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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف" في ينبع الصناعية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

* التخصصات:

1- فني أجهزة.
2- مستشار T&D.
3- مدير عام الصحة والسلامة والأمن والبيئة
4- رئيس قسم سياسات وتخطيط الموارد البشرية

* مزايا العمل في شركة ياسرف:

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- بدل مواصلات.
- مكافأة سنوية.
- مرتبات تنافسية.
- برامج تدريب وتطوير.
- برنامج الادخار الوظيفي.
- برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
- تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعا.

 * طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

* نبذة عن الشركة:

ةياسرف (YASREF) هو الاسم المختصر لشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة التي تأسست في سنة 2012م كمشروع مشترك بين أرامكو وعملاق صناعة التكرير في الصين والأكبر في آسيا شركة تشاينا بتروكيميكال كوربوريشن "سينوبك" لإنشاء مصفاة تحويل متكاملة تعالج الزيت العربي الثقيل.



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