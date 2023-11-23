رواتب ومزايا وتأمين.. "أرامكو" تطرح وظائف لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت
شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف" في ينبع الصناعية عن توفر
وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
* التخصصات:1- فني
أجهزة.
2- مستشار T&D.
3- مدير عام الصحة والسلامة والأمن والبيئة
4- رئيس قسم سياسات وتخطيط الموارد البشرية
* مزايا
العمل في شركة ياسرف:
- بدل
نقل.
- بدل سكن.
- بدل مواصلات.
- مكافأة سنوية.
- مرتبات تنافسية.
- برامج تدريب وتطوير.
- برنامج الادخار الوظيفي.
- برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
- تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعا.